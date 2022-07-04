Akansel: ''Bir adım öne çıkmak için seminerlere katılın''

2011 yılından bu yana farklı alanlarda başarılı seminer projelerine imza atan ve 2016 yılında Akansel Eğitim Danışmanlık firmasını kuran Kenan Akansel, seminerlerin faydaları hakkında bilgi verdi. Derslerinde başarılı olmak isteyen öğrencilere, kariyerinde yükselmeyi hedefleyenlere ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayanlara seminerlere katılmalarını tavsiye eden Akansel şöyle konuştu:

“Alanında uzman isimlerin çok değerli bilgilerini paylaştığı seminer programları, size tahmin ettiğinizden çok daha fazla katkı sağlar. Herhangi bir okulda eğitimini alamayacağınız ya da kitaplarda bulamayacağınız ipuçlarını seminerler vasıtasıyla işin uzmanından öğrenirsiniz. İlla okul ya da iş hayatıyla ilgili olması da gerekmiyor, kişisel gelişim, felsefe, spor ya da çocuklara yönelik pek çok alanda düzenlenen seminerler var ve bu etkinlikler hem zihinsel hem de bilişsel deneyimlerinizi artırarak hayatınıza önemli bir katkı sunar. Bu anlamda seminerleri geleceğe yatırım yapmanın farklı bir yolu olarak görebilirsiniz”.

''Çevrenizi genişletirsiniz''

Seminerlerin katılımcılara çevrelerini genişletme imkanı da sunduğunu dile getiren Kenan Akansel, “Seminerler, aynı konuya ilgi duyan farklı çevrelerden insanları bir araya getirir. Kariyer hayatı için de ‘network' olmazsa olmaz bir unsurdur. İşinizle ilgili seminerlere katıldığınızda yeni kişilerle tanışır, ulaşmak istediğiniz kişilerle bir araya gelebilir, ileriye dönük ortaklıklar ve ilişkiler kurabilir, hatta belki yeni bir iş imkânı bile bulabilirsiniz. Hangi alanda olursa olsun, entelektüel açıdan zengin bir platform olan seminerler, hayatınıza değer katar” dedi.

''Evden katılabilirsiniz''

Vakitsizlik ve ulaşım sorunu gibi problemlerin de seminerlere katılmaya engel olmadığını, günümüzde pek çok online seminer programının düzenlendiğini anlatan Kenan Akansel, ''İlgi duyduğunuz alanda düzenlenen bir seminere katılmak için illa bir yerden bir yere gitmenize gerek yok. Artık hemen her konuda online seminerler de düzenleniyor ve siz evinizden hiç çıkmadan böyle etkinliklere internet yoluyla dahil olabiliyor, hedeflediğiniz faydaya ulaşabiliyorsunuz. Bu arada seminerlerin motivasyon verme gibi bir gücü olduğunu da belirtmeliyim. Mesleki ya da akademik hedeflerinize ulaşmak, bulunduğunuz alanda bir adım öne çıkmak ve kaybettiğiniz coşkuyu yeniden yakalamak için de seminerlere katılmanızı öneririm'' diye konuştu.