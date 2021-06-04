Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınındaki ahırda yangın çıktı. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası yangın ucuz atlatılırken, 2 ton yonca kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından LPG depolarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 ton yonca yanarken, ahırın çatı kısmında maddi hasar oluştu.