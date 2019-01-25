Akçadağ Beledisinde toplu iş sözleşmesi

Bu kapsamda işçilere bir yıllık yüzde 25 zam yapılacak.

Akçadağ Belediyesinde düzenlenen tören ile Belediye İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Nuri Solmaz gül ile Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, kadrolu işçiye bir yıllık yüzde 25 zam öngören sözleşmeyi imzaladılar.

Belediye İş Sendikası Başkanı Solmazgül, Başkan Kazgan'a işçilerin sosyal haklarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Bizlerin geleceğinin daha iyi şartlarda olması adına Başkanımızın bize öngördüğü zam bizleri mutlu etmiştir. Biz çalışanların siyaseti yoktur, bizler başkanımızın her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

Başkan Ali Kazgan ise 2014 yılında göreve başladığında belediyede çalışanların uzun bir süre maaş alamaz durumda olduğunu söyledi. Belediyeler merkezi yönetime bağlı kurumlar gibi olmadığını belirten Kazgan, “Onlarda maaş sıkıntısı olmaz ancak yerel yönetimlerde özel bütçe söz konusu olduğu için personele ne kadar fazla maş verirseniz hizmete o kadar para az kalır. İkisi arasında bir denge kurmak zorundasınız. Bu yönüyle baktığımızda doğru bir denge kurmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Çalışan personelin evinin geçimini rahatlıkla sağlayacağı bir artış öngörülmesi gerektiğini ancak diğer taraftan belediyenin de hizmet edemez duruma düşürülmemesinin önemli olduğunu söyleyen Kazgan, “ Bizler bu iki unsur arasındaki dengeyi sağlayarak görev süremiz boyunca maaşlarda hiçbir sıkıntı yaşamadığını rahatlıkla söyleyebilir. Sizleri enflasyona da ezdirmemeye çalıştık. 1 yıllık toplu iş sözleşmesinde maaşları memurların biraz üstünde verdik. İlk 6 ay yüzde 12,5, ikinci 6 ay yüzde 12,5 olmak üzere toplam yüzde 25'lik bir artış öngörüldü. Bu arada çalışmalarından memnun olduğumuz 4 geçici işçiyi de kadrolu statüsüne aldık” şeklinde konuştu.

Belediye olarak kendilerini toparlayarak ve aşama aşama ilerlediklerini kaydeden Kazgan, Belediyemizi iyi bir yere getirdikçe sizlerin de haklarını iyileştirmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kazgan, ilerleyen dönemlerde ise kadrolu işçiler ile şirket işçileri arasında bir denge sağlamaya çalışacaklarını da belirterek “Çünkü aynı işi yapıyorsunuz” diye konuştu.