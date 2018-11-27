AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Aday Adayı Emrah İnce, göreve hazır olduğunu belirterek, "Akçadağ'ın sorunlarını da çözüm yollarını da biliyoruz" dedi.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan Mart ayında yapılacak seçimler için destek isteyen İnce, "Kozluca'dan, Bahri'ye, Kürecik'ten, Ören'e Akçadağ'ın sorunlarını biliyoruz. Biz Akçadağ'ı geleceğin kenti yapmak için yola çıktık. Akçadağ'da yaşayan her genç yurttaşımızın daha iyi yetişmesini daha iyi yaşamasını, geleceğe ve ileriye kararlılık içinde bakmasını sağlamak bizim en büyük hedefimiz. Gençlerden çocuklara, yaşlılardan engellilere, tüm konularda elimizi taşın altına koymaktan, sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiz. Biz hazırız, eğer görev tebliğ edilirse her şey Akçadağ için olacak" diye konuştu