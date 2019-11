Akçadağ Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu

‘Geleceğe Nefes' fidan dikim kampanyası kapsamında Akçadağ Belediyesi tarafından Levent Vadisi Seyir Terası alanında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının ‘“Geleceğe Nefes'” sloganıyla 81 ilde gerçekleştirdiği 11 milyon fidanı toprakla buluşturma seferberliğine Akçadağ Belediyesi de bin 111 fidan ile destek oldu. Akçadağ ilçesindeki tarihi Levent Vadisinde gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Işık ve Mustafa Menge, belediye çalışanları, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Geleceğe Nefes olma adına projeye büyük destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan proje kapsamında bizde Akçadağ Belediyesi olarak 'Geleceğe Nefes' olmak için ağaç dikimi programını gerçekleştirdik. Türkiye genelinde yoğun katılımın olduğu gibi ilçemizde de belirlenen bölgelerde katılımlar yoğun oldu” dedi.

Akçadağ Belediyesi olarak her yıl Levent Vadisi Seyir Terası alanında ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirten Kazgan, bu projeye de destek verdiklerini söyledi. Tarihi ve doğal güzelliğiyle eşsiz bir alana sahip olan Levent Vadisini yeşil bir alana dönüştürerek gelecek nesillere miras olarak bırakmak istediklerin belirten Kazgan, "Bu projeyle Levent Vadisi Seyir Terası alanımıza bugün bin 111 ağaç dikimi gerçekleştirdik. Belediye Başkan Yardımcılarımız, Belediye personellerimiz, muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu projenin kalıcı olması ve her yıl aynı tarihte yapılacak olması bizleri mutlu etti. İnşallah her yıl Levent Vadisi Seyir Terası alanında 'Geleceğe Nefes' olmak için fidan dikimlerimizi yapacağız. Ağaçlarımız büyüdükçe 65 milyon yıllık bir tarihi olan vadimiz daha güzel bir yer olacak. Projede emeği geçenlere ve ağaç dikimini bizlerle birlikte gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.