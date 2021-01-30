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Akçadağ Belediyesi hizmette atağa kalktı

Malatya’nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan ayrım yapmaksızın ilçeye bağlı 77 mahallede kilit taş çalışması yapacaklarını söyledi.

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan ayrım yapmaksızın ilçeye bağlı 77 mahallede kilit taş çalışması yapacaklarını söyledi.


Hayata geçirdiği projelerle taktir toplayan Akçadağ Belediyesi'nde önemli bir hizmet daha. Akçadağ Belediyesi ilçe genelinde kilit taş çalışması yapacak. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ilçeye bağlı 77 mahallede kilit taş çalışması yapacaklarını söyledi. Şuana kadar 12 mahalle kilit taş çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Kazgan, " Akçadağ halkı her türlü hizmetin en iyisine layık. Bu bilinçle halkımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Bugüne kadar ilçemizde vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükselmesi yönünde önemli çalışmalar yaptık. Şimdilerde ise bu çalışmalara bir yenisini ekliyoruz, ayrım yapmaksızın 77 mahallemizde kilit taş çalışması yapacağız. Belirli bir program dahilinde yapılacak olan çalışmalarla vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan kurtaracağız." diye konuştu

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