Akçadağ Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, korona virüsü'ne karşı önlem almak amacıyla halkın yoğun olarak kullandıkları mekanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde devam eden salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda titizlikle temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Okullar, ibadethaneler, kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında gelirken, ekipler son camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Kazgan, "İlçemiz genelinde arkadaşlarımız dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Başta resmi kurumlarımız olmak üzere insanlarımızın toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanlarda dezenfekteye devam ediyoruz. Öncelikle virüs salgınının yayılmasını engellemek ve hemşehrilerimizi virüsten korumak amacıyla bu çalışmalarımızı artırarak ara vermeden devam edeceğiz. İlçemizde düzenli periyotlarla devam eden ilaçlama çalışmalarını sıklaştıracağız. Biz önlemlerimizi alıyoruz, bizimle birlikte vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını ve duyarlı olmalarını rica ediyorum” ifadelerinde bulundu.