Akçadağ Belediyesi, TYÇP Kapsamında 40 işçi alımı yaptı

Akçadağ Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek personeller için Akçadağ Belediyesi Başpınar Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Yazı İşleri Müdürü Cihan Özdemir, Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Erdal Çelik ile iş başvurusu yapan vatandaşlar hazır bulundu.

Gerçekleşen kura çekimi sonucunda, işe girmek için başvuru yapan 199 aday arasından 40 kişi Akçadağ Belediyesinde işe girmeye hak kazandı. Akçadağ Belediyesinde altı ay boyunca istihdam edilecek personeller, belediye bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapacaklar.

Belediye Başkanı Ali Kazgan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, işe girmeye hak kazanan vatandaşlara kura sonrasında hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kurada çalışmaya hak kazanan 40 vatandaşa İŞ-KUR'un kendilerine verdiği programı uygulayacaklarını belirten Kazgan, tüm sosyal hakları belediye olarak yerine getireceklerini söyledi.