Akçadağ Belediyesinden esnaflara pandemi desteği

Malatya'nın Akçadağ belediyesi kira bedellerini yüzde 90 düşürdü. Akçadağ Belediyesi yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle esnafa destek olmak amacıyla kurumun tüm kiracılarından 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı kiralarında yüzde 90 indirime gitti.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden en fazla etkilenenler arasında ekonominin bel kemiği olan esnafın olduğunu belirtti.

Esnafın salgın sürecinden en az etkilenerek çıkması için gayret gösterdiklerini aktaran Kazgan, Akçadağ Belediyesi olarak Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, kurum kiracısı olup hangi işi yaptığına bakılmaksızın Ocak, Şubat ve Mart aylarında yüzde 90 kira indirimi kararı aldıklarını söyledi.

Başkan Kazgan, esnafın her şartta yanında olduklarını ifade ederek, "Bu süreçten el birliği ile çıkmanın zamanı. Esnafımıza yardımlarımız ve desteklerimiz devam edecek." diye konuştu