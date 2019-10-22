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Akçadağ eski belediye başkanı İbrahim Koşar toprağa verildi

Önceki gün vefat eden Akçadağ Belediyesi eski başkanlarından İbrahim Koşar, Akçadağ Belediyesi bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Akçadağ Belediyesi'nde 2004-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinden bulunan İbrahim Koşar, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etmişti. Akçadağ Belediyesi bahçesinde merhum İbrahim Koşar için tören düzenlendi. Törene Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Koşar'ın aile yakınları yakınları katıldı.


Akçadağ Belediyesi önünde gerçekleştirilen tören sonrasında İbrahim Koşar'ın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Akçadağ İlçe Mezarlığında defnedildi.

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