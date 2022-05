Akçadağ Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımına başlanan Akçadağ Gençlik Merkezi'nin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Akçadağ İlçesine yapılan Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Akçadağ İlçesine yapılacak olan Gençlik Merkezi hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Akçadağ İlçemize kazandıracağımız olan Gençlik Merkezimizin proje çalışmaları ve ihalesi yapılarak yer teslimi tamamlandı. Gençlik Merkezimizin içerisinde kafeterya, güzel sanatlar sınıfı, kütüphane, zekâ oyunları sınıfı, oyun odası, müzik atölyesi, tiyatro diksiyon sınıfı, öğretmenler odası ve çok amaçlı salon bulunmakta. Malatya'ya yapılan her hizmette büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hizmetteki emeklerinden dolayı da teşekkür ediyorum Gençlik Merkezi'miz Akçadağ İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Gençlik Merkezi temel atma töreninde Kültür Mahallesi Muhtarı İhsan Boyraz, BBP Akçadağ İlçe Başkanı Arif Koyun, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Güde, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karataş birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler. Böylesine güzel bir hizmetin Akçadağ İlçesine kazandırılmasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“Büyükşehir Belediyemiz de her zaman yanımızda olmuştur”

Akçadağ İlçesine yapılacak olan Gençlik Merkezinden dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür eden Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, “İnsan toplum içerisinde yaşamaya uygun bir fıtrata sahiptir. İnsanlarımız bu fıtrat gereği yaşam sırasında pek çok şeyi paylaşırlar. Bu paylaşımlardan en önemlileri sevinci ve üzüntüyü paylaşmaktır. Çünkü sevinçler paylaşıldıkça bollaşır, acılar ise paylaşıldıkça hafifler. Vatandaşlarımızın bu anlamda faydalanacağı ve bir araya gelecekleri güzel bir mekân ilçemize kazandırılıyor. İlçe Belediyesi olarak ilçemizin kalkınması için birçok yatırım ve hizmeti hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken Büyükşehir Belediyemizin de her zaman yanımızda olmuştur. Sokak sağlıklaştırma gibi bir çalışmamız olacak bu çalışmamız sırasında da Büyükşehir Belediyemizin, Sayın Başkanımızın desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerine yapılması planlanan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreninde bir arada olduklarını belirten Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, “Yapımı gerçekleştirilecek olan Gençlik Merkezimizin özelde Akçadağ ilçemize genelde de Malatya ilimize hayırlı olması diliyorum. Bu yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“ Akçadağ'a hizmet yapmak bizim için elzemdir”

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Akçadağ Gençlik Merkezine verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Akçadağ, kadim ve bizim için önemli bir ilçedir. Akçadağ tarihi misyonu itibariyle de geçmişte Malatya'dan da eski olan tarihi misyonu olan bir ilçe. Akçadağ'a hizmet etmek bizim birincil görevimizdir. Göreve geldiğimizde asfaltsız, kanalizasyonsuz, susuz hiçbir yerleşim birimimiz kalmayacak dedik ve akarsulara atık sular karışmayacak dedik. Çıktığımız bu yolda Allah'a şükür geçtiğimiz üç yıllık süre içerisinde 4 bin km'nin üzerinde asfalt yol ihdas ettik. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Akçadağ'da 414 km asfalt yapıldı ve bitirildi. Ayrıca Akçadağ ilçemizde, 41 km stabilize, 257 km bakım-onarım, 17 bin metrekare asfalt onarım, köprüler, menfezler, 2 bin metreküp taş duvar, 27 bin metrekare kilit taşı çalışmaları yapıldı. Bu yılki planlamalarımızda Akçadağ ilçemizde 107 km asfalt çalışmalarıyla birlikte stabilize yol ve 5 km'lik beton yol yapılması planlandı. İçme suyu hatlarının 14 tanesi değiştirildi. Foseptik çukurları, sondajlar açıldı. İlçemizde yatay ve düşey işaretleme çalışmalarını da yine arkadaşlarımız gerçekleştirdi. İmar anlamında da nazım imar planları, uygulama imar planları, jeolojik etüt planları ve Kadı İbrahim Caminin restorasyon planları yapıldı ve onaylandı.

Yeni bir kültür merkezimizin temeli atacağız. Arkadaşlarımıza söyledim 90 gün içerisinde bitirilmesi talimatını verdim. Ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde yine akarsulara atık sular karışmayacak anlayışı içerisinde Akçadağ arıtma tesisinin de temelini atacağız. Biz verdiğimiz sözleri çok zor şartlarda yapıyoruz. Bir taraftan deprem, bir taraftan pandemi, bir taraftan küresel ekonomik krize rağmen hiç durmadan Malatya'da tarihi hizmetlere imza atıyoruz. Bütün personelimizle ve ekibimizle gece gündüz demeden 7 gün 24 saat yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizde, şehrimizin gelecek yüz yıllarına şekil verecek temel hizmetler yapılıyor. Her konuda, her alanda belediyenin uhdesinde olsun olmasın her alanda Malatya'da, Malatya tarihine ışık tutacak yeni hizmetler yapılıyor. Liderimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle durmak yok, yola devam diyoruz. Biz, bu hizmetleri yapmakla mükellefiz. İnsanlık medeniyeti, kahramanlık destanları, ilim irfan destanları Malatya'da yazılmış. Dolayısıyla burada görev verilen bizler, şehr'ül eminler bu görevin bilincinde ve müdrikinde olarak hizmet destanları yazmakla mükellef ve mecburiyetindedirler. Biz bu vizyon ve misyon içerisinde şehrimizin her köşesine, her noktasına hizmet etme noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. 718 mahallemizin 13 ilçemizin her köşesinde Büyükşehir Belediyemizin şantiyesi vardır. Büyükşehir Belediyemizin hizmeti ve çalışması vardır. Bu çalışmaları yaparken de diyoruz ki Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız diyoruz. Sayın Akçadağ Belediye Başkanımızın bizlerden bir isteği oldu. Arkadaşlarımız onu da değerlendirecekler. Akçadağ'a hizmet yapmak bizim için çok elzemdir” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise ''Akçadağ Malatya'mız için önemli bir ilçe ve bu anlamda Akçadağ'ın gelişmesi ve büyümesi, Malatya'nın gelişmesi ve büyümesi demektir. Akçadağ'ın ihtiyaçları noktasında gerek Büyükşehir Belediyemizle, gerek diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber Akçadağ'ın ihtiyaçlarını giderme noktasında hep beraber gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza gittiğimizde projenin sadece gençlik merkezi değil aynı zamanda kültür merkezi halinde de olmasını arzu etmiştik. Başkanımız sağ olsun ihalesini hızlı bir şekilde yaptı. Gençlik merkezimiz Akçadağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2023 yılında bir gençlik merkezini de Akçadağ'a kazandıracağız. Sayın Bakanımızdan bunun sözünü almıştık. Başkanımızla beraber farklı bir konsepte bir gençlik merkezini kazandıracağız. Büyükşehir Belediyemizle beraber yol ağlarıyla, alt yapılarıyla, Akçadağ'ımızı değiştirme noktasında farklı çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah arıtma tesisinin de yakın bir zamanda temelini atıp hızlı bir şekilde bitireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden bu yana Malatya'yı bir bütün olarak tasavvur ederek bütün siyasi partilerle yakın çalışarak Malatya'ya eserler kazandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akçadağ Gençlik Merkezinin temeli, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duası sonrasında Allah için kesilen kurbanla katılımcılar tarafından atıldı.