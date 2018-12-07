Akçadağ Halısı coğrafi işaret belgesi aldı

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ‘Akçadağ Halısı' için yapılan Coğrafi işaret başvurusu kabul edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan ‘Akçadağ Halısı' adlı coğrafi işaret başvurusu Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanarak Coğrafi İşareti almış oldu.

Akçadağ'da el sanatları içerisinde en önemli yeri el dokuması halı ve kilim üretimi alırken, Akçadağ Halısının ünü sadece Malatya'da değil çevre illerde de tanınıyor. Akçadağ halıları Osmanlı Devleti salnamelerinde "Kürne, Kürecik aşiretleriyle, Hasan Çelebi nahiyesinde kadınlar tarafından yünden, iplikten, hayli halı, kilim, seccade, döşeme ve perdeler dokunur. Her taraftan istendiğinden ve arzu edildiğinden, ayrıca ince ve sağlam olduğundan yılda yüz bin kuruşluk ihracatı vardır"ifadeleri ile yer alıyor.

1892 tarihli Ma'muretül Aziz salnamesinde ise Akçadağ Halısı ile ilgili ise “Kazada dokunan halı ve kilimler pek zarif ve güzeldirler. İşbu makbul kilim ve halıların böyle ucra mahallerde tekemmül etmiş olması insanı hayrete düşürmektedir” ifadelerine yer veriliyor.

Akçadağ halılarında hakim renk kırmızı olarak öne çıkarken, kırmızı ile birlikte siyah veya lacivert de sıkça kullanılıyor. Akçadağ-Kürecik halılarının bir desimetrekaresinde ise 700 civarında düğüm bulunduğu belirtiliyor.