Akçadağ OSB'de 3 bin kişiye iş imkânı

Toplantıda bu yıl içerisinde tescil olması planlanan OSB için yapılan teknik çalışmalar ve ön talep başvuruları hakkında bilgiler verildi.

Akçadağ'da, Mermer İhtisas OSB olarak planlanan bölgenin daha sonra alınan karar üzerine mermer ihtisasından çıkarılarak karma OSB olarak kurulmasına karar verilmişti. Organize Sanayi Bölgesi planı ve yapılan çalışmalar, düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile paylaşıldı.

Düzenlen toplantıya Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Celal Abbas Karaduman ve Mehmet Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar ve Mahmut Boyraz, MTSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar ile iş dünyasından birçok isim katıldı.

“Üretmek zorundayız”

Toplantıda konuşan MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, “Türkiye gelişen büyüyen bir ülke. Küresel ekonominin Asya'ya kaydığını, Türkiye'nin ise ipek yolu üzerinde son derece önemli bir geçiş yolu olduğunu biliyoruz. Elimizdeki tüm imkanları en iyi şekilde kullanarak üretmek zorundayız. Kurulacak bu Organize Sanayi Bölgesinin sadece Akçadağ'a değil tüm Malatya'mıza ve ülke ekonomimize katkı sağlayacağı inancındayız. Bu noktada Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapılan çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi gelecek süreçte de var gücümüzle destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 3 bin kişiye iş imkânı sağlanması hedefleniyor”

Akçadağ ilçe merkezine 5, Malatya il merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Kutangölü Mahallesi Urumlar Mevkii'nde kurulacak OSB, 71 hektarlık bir alana sahip. Yaklaşık 38 sanayi parselini kapsayacak ve 2020 yılı içerisinde tescil edilmesi beklenen OSB'nin 2 bin ila 3 bin kişiye iş imkânı sağlaması hedefleniyor.

Yapılan teknik çalışmalar ve gelecek hedefleri hakkında bir sunumun yapıldığı toplantıda, 1/3'ü yeşil alan olarak tasarlanan OSB için 12 km yol, 4.6 km kanalizasyon, 4.6 km içme suyu ve 5.5 km elektrik şebekesi hattı kurulacağı belirtildi. Sunumun ardından toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri yer tahsisi için ön talep başvurularını iletti.