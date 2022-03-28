Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneği'nin açılışı yapıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneği'nin (ATMD) açılışı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde kuruluşu tamamlanarak faaliyetlerine başlayan Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneği'nin (ATMD) açılışı, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, GMYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Gezer, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ali Aslan, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Güde, BBP İlçe Başkanı Arif Koyun, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, Akçadağ Birlik Koop Başkanı Hamit Cengiz, Akçadağ ESKKK Başkanı Battal Yardımcı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Arif Tutal, AK Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Durmaz, Gazeteciler Ali Aladağ ve İbrahim Göçmen ile Merkez Mahalle Muhtarların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Akçadağ ilçe merkezinde gerçekleştiren açılışta konuşan Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneği (ATMD) Başkanı Abdullah Akgün, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Akçadağ'a katkı sunacak her türlü çalışmaya katkı vereceklerini söyleyerek programda kısa bir konuşma yapan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneği (ATMD) Başkanı Abdullah Akgün ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Dernek kurucular kurulu ile yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu, Hüseyin Zeki, Hasan Yılmaz, Ali Arıca, Mustafa Yuka, Erdal Günay, Mehmet Aslan, Yusuf Ziya Şahin, Ali İmer, Erdal Fırat.