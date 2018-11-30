Akçadağ'a Güneş Enerji Santrali kurulacak

Akçadağ Belediyesi, Bahri Mahallesi'nde yapılacak olan Güneş Enerji Santralinin ihalesini gerçekleştirdi.

Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında Akçadağ Belediyesi tarafından Bahri Mahallesi'ne kurulacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) montajlı mal alımı ihalesi yapıldı. Yapılan ihale sonrasında değerlendirmelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Türkiye'de örnek bir belediye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Kazgan, "Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında, Güneş Enerji Santrali (GES) ihalemizi gerçekleştirdik. Bizim önem verdiğimiz projelerimizden birisi olan Güneş Enerji Santrali (GES) tesisimizi Bahri Mahallemizde kuracağız. Tesisimiz, 1 MW'lık bir güce sahip olacak. İlçe Belediyeleri içerisinde örnek olacak ve enerji üretimini sağlayacak olan tesisimiz Akçadağ Belediyemizin kalıcı gelir getirici kaynaklarının bir kolu olacak” ifadelerini kullandı.

“Elektrik üreten bir belediye konumuna geldik”

GES kapsamında Akçadağ Belediyesi olarak önemli bir projeyi daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Kazgan, “GES projesiyle önemli ve büyük bir hizmeti daha Akçadağ'a kazandırmış oluyoruz. Projemizin yaklaşık maliyeti 5 milyon 833 bin lira. Güneş Enerji Santrali projemizin kurulum masraflarının bir kısmını Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge İdaresi Başkanlığı'ndan aldığımız hibe ile gerçekleştireceğiz. Bakıldığı zaman projenin maliyeti yaptığımız işin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu gözler önüne sermekte. Yer teslimini gerçekleştirdiğimiz andan itibaren iki ay gibi bir sürede tesisimizi faaliyete geçirmiş olacağız. Tesisimizde üretilen enerji ile birlikte de elde edilecek olan gelirle kurulum aşamasında yapılan masrafı amorti eden bir sistemi ilçemize kazandırmış olacağız. Ayrıca kendi elektriğimizi kendimiz üretip, ürettiğimiz elektriği satarak kalıcı bir gelir elde edeceğiz. Akçadağ Belediyesi olarak kendi elektriğini üreten ve bunu satan bir belediye konumuna gelmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Güneş Enerjisi Santrali Tesisimiz ile birlikte de Akçadağ Belediyesi gelir anlamında ciddi bir kazanım elde edecek. Güneş Enerjisi Santraliinin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.