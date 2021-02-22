İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçadağ'a karma OSB kuruluyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde faaliyete geçmesi planlanan ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak olan karma Organize Sanayi Bölgesi‘nin (OSB), bölgenin üretim üssü olması hedefleniyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde faaliyete geçmesi planlanan ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak olan karma Organize Sanayi Bölgesi‘nin (OSB), bölgenin üretim üssü olması hedefleniyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Nuri Karadaş, Akçadağ'a yeni kurulacak olan OSB ile gençlere iş, istihdama katkı sağlanacağını söyledi.


Akçadağ'da istihdama kalıcı çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüklerini belirten Karadaş, konuyla ilgili olarak ilgili bakanlık düzeyinde çalışmaların başladığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile de görüştüklerini belirterek önümüzdeki günlerde TSO'dan bir heyetin ilçeye gelerek incelemelerde bulunacağını Akçadağ kağıt fabrikası ile Fatih Mahallesi koridorunda ilk etapta 10'ar dönümlük arsa planlaması ile hayata geçirilmesi planlanan OSB'nin bölgenin üretim üssü olacağını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.