Akçadağ'a modern bir park kazandırılıyor

Malatya'nın Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, ‘Akçadağ-Meydan Park ve Kafe-Restaurant projesi ‘ için saha çalışmalara başlandığını bildirdi.

Akçadağ Belediyesi gerek merkez gerekse de kırsal alanda faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürerek vatandaşların yaşam standartlarını iyileştiriyor. Daha yaşana bilir bir Akçadağ hedefiyle çalışmalarını sürdüren belediye, hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Vatandaşların nefes alacağı yeni alanlar oluşturan Akçadağ Belediyesi mevcut parkları da yeniliyor. Bu çalışmalardan biri olan ‘Akçadağ -Meydan Park ve Kafe Restaurant projesi ‘ için ise çalışmalara başlanıldığı bildirildi. İhale sürecinin tamamlandığı ‘Akçadağ -Meydan Park ve Kafe Restaurant projesi' için ilk kazmanın vurulduğunu belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ”Akçadağ'ımıza modern bir meydan parkı ile beraberinde bir kafe için kazandırılması için başlatmış olduğumuz projede ihale süreci yeni tamamlandı ardında hızlıca yüklenici firmaya yer teslimi yaparak çalışmalara başlanıldı. İnşallah kısa bir süre sonra Akçadağ'ımıza yakışır modern bir park ve kafe-restorandı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.