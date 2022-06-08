Akçadağ'da 12 derslikli okul törenle eğitime başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 12 derslikli olarak inşa edilen Akmercan Ortaokulu'nun açılışı törenle yapıldı.

İş İnsanı Gazi Akmercan tarafından Akçadağ'da yapılan Akmercan Ortaokulu'nun açılışı için düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca, bazı sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcileri, vatandaşlar ve Akmercan ailesi katıldı.

“Ailemle birlikte çok güzel şeyler yapmaya çalıştık”

Akmercan Ortaokulu'nun açılış töreninde konuşan İş İnsanı Gazi Akmercan, “Biz Akmercan ailesi olarak bundan yarım asır önce, yaklaşık 49 sene önce bu şehirden ayrıldık. Hala gurbet hayatında çalışmaya devam ediyoruz. Gurbet hayatının içinde bir gurbet hayatı daha çıkarttık. O da Türkiye'nin dışında başka ülkelerde çalışmak. Bu süreç içerisinde ailem ile birlikte çok şükür güzel şeyler yapmaya çalıştık. Bu ve buna benzer hayırlar yapmaya çalıştık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, Allah hayırlı etsin” dedi.

“Yeni okul binamız çocuklarımızı pozitif etkileyecek”

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da, “ Eğitim o kadar önemli bir hale gelmiş ki bugün bilgi demek güç demek. Bilgili olanlar güçlüler, güçlülerde her şeye hâkimler. Güçlü olmanın en önemli yolları bilgi ve eğitim. Başarının sırrını çok çalışmada değil, motivasyonda gördüm. Motivasyonu sağlayanda mekânlardır. Mekânlar insanı biçimlendiriyor. Nezih ve güzel bir mekân pozitif olarak etkiler hem güzel davranışlara, iyiye, güzele ve çalışmaya doğru sevk eder. Yeni okulumuzun önceki hali bakımsız bir binaydı. Öyle bir binada çocuklarımızı motive etmemizin imkânı yoktur. Dolayısıyla okul yaparken çocuklarımızın başarılı olmasını istiyorsak nezih binalar yapmamız gerekiyor. Yeni binamız çocuklarımızı pozitif etkileyebilecek ve başarılı olabilecek bir mekâna döndü. Gazi Akmercan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gazi Akmercan ve ailesine teşekkür

Malatya'da son süreçte eğitim anlamında yoğun yatırımlar yapıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Eğer 3 ayı düşünüyorsanız ıspanak ekersiniz. Eğer 3 yılı düşünürseniz bir ağaç dikersiniz ama gelecek nesilleri düşünürseniz okul yaparsınız. O okulda yetişecek öğrenciler geleceğimize güvenle bakmanın en büyük teminatıdır. Malatya'da son süreçte eğitim anlamında hakikaten yoğun yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan hayırsever iş insanlarımızın yaptığı okullar var, diğer taraftan da devletimizin yaptığı okullar var. Özellikle özel eğitim kurumlarında öne çıkan marka eğitim kurumlarının da Malatya'ya yatırımları var. Gazi Akmercan Akçadağ'da güzel bir okul yaptı. Kendilerine biz teşekkür ediyoruz. Daha önceki süreçte Malatya'da Akmercan Anadolu Lisesi'ni yaptı. Yurdumuzun değişik yerlerinde de okul kampüsleri yaptılar. Gazi Akmercan'a, değerli hanımefendiye, kardeşlerine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'daki eğitim standardının yükseltilmesi noktasında bir taraftan arsa tahsisleriyle okullaşma oranının ve normal eğitime geçişin hızlı bir şekilde gelişmesini ve tüm Malatya sathına yayılması için gayret ve çaba gösterirken, diğer taraftan da Bilkent Okullarının Malatya'ya gelmesinde büyük gayret gösterdik. Türkiye'de birincisi Erzurum'da ikincisi de Malatya'da yapılıyor. 300 dönümlük kampüs alanını kendilerine tahsis ettik. Bilkent Okulunda eğitim görecek olan anaokulundaki, ilkokulundaki, ortaokulundaki ve lisedeki başarılı öğrencilerin yüzde 75'i burslu okuyacak. Burslu okuyan üniversiteye gittiğinde de burslu okuyacak. Bir belediye başkanı olarak güzel hizmetleri önemsiyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü her şey ayrıntıda gizlidir. Bazen önemsemediğimiz şey çok önemlidir. Bu okulda yetişecek bir çocuk bir ülkeyi kurtarır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, böyle bir okulda yetişti ve bu ülkeyi kurtardı. Onun için atalarımız bazen derler ya bir çivi çok önemlidir. Bir çivi bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit de bir ülke kurtarır. Dolayısıyla inşallah burada ülkesini kurtaracak çocuklarımızın yetişmesini diliyorum. Allah hayırlı etsin” şeklinde konuştu.

Akmercan ailesinin, Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna birçok hayır işini sessiz sedasız yaptığını belirten Vali Hulusi Şahin, “Gazi bey işlerinde titiz, işlerinde disiplinli, işlerinde ahlaklı ve büyük çapta bu memlekete katma değer olan istihdam sağlayan çok önemli bir şirketler grubudur. Bunu yanında hayır işleriyle beraber temayüz etmiş olmalarını burada görmek bana büyük bir mutluluk verdi. Eğer bir binada bir kalite ortaya koyarsanız, bu öğretmene de öğrenciye de sirayet eder ve eğitimin kalitesi belli oranda hızla olumluya doğru yönelir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi bir yiğit bir toplumu kurtarır gerçekten. Buradan yetişecek olan yiğitler de memlekete hizmet edecektir. Esenbey'den çıkan bir yiğit memlekete katma değer sağlıyor. Allah bu yiğitlerin sayısını artırsın. Memleket onların çalışkan evlatlarının omuzlarında yükselecektir. İçinde bulunduğumuz ilçe mütevazı bir ilçe ama 10 adet liseye sahip. İçerisinde fen lisesi var. Ama sadece bina ile olmaz. Çok mücadele eden, çok iyi niyetli, fedakâr öğretmenlerimiz var. Onlarla beraber velilerimizin de gayreti ile öğrencilerimiz çok iyi noktalara gelecekler. Eğitim hepimizin davasıdır. Bu davada hepimize görevler düşüyor. Hepimiz her bir ferdin eğitim alanında karınca kararınca gayret etmesi lazım. Hayırda yarışalım, iyiliklerde yarışalım ve bu noktada bu yapılan çalışma da bize örnek olsun. Bu güzel eserden Akmercan ailemiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu