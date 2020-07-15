Akçadağ'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Akçadağ ilçesinde mevlit okutuldu.

Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, STK ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, daha sonra mevlit okundu. İlçe Müftüsü Fatih Gökçek'in 15 Temmuz şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua ettiği program sonrası Kaymakam Teke ve Başkan Kazgan beraberlerindekiler ile birlikte ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Başkan Kazgan'dan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, darbe girişiminin büyük bir ihanet, hain bir tuzak ve plan olduğunu ifade ederek, "Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle içten sahip çıkmıştır. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlüklerimizi, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu duygularla 4'ncü yıldönümünde ülkesi için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” diye konuştu