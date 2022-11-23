Akçadağ'da 540 adet sertifikalı badem fidanı dağıtıldı

Malatya Akçadağ'da atıl durumda bulunan susuz tarım arazilerinde badem yetiştiriciliği yapılarak üretime kazandırması ve küçük aile işletmelerinin gelirini artırmak amacı ile 4 üreticiye yaklaşık 20 dekar alanda dikilmek üzere 540 adet sertifikalı badem fidanı verildi.

Malatya'nın Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sulanamayan Tarım Arazilerinde, İlkbahar Geç Donlarına Dayanıklı Badem Yetiştiriciliği" Projesi çerçevesinde 540 adet badem fidanı üreticilere teslim edildi.

Proje çerçevesinde temin edilen fidanların teslimi, Malatya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Arif Altaş, teknik personeller ile projeden faydalanacak üreticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Proje ile ilgili bilgiler veren Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, fidanların yüzde 75'i bakanlık bütçesinden, yüzde 25'i çiftçi katkısı olarak sağlandığını belirterek, "Atıl durumda bulunan susuz tarım arazilerinde badem yetiştiriciliği yapılarak üretime kazandırmak, küçük aile işletmelerinin gelirini artırmak amacı ile Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sulanamayan Tarım Arazilerinde, İlkbahar Geç Donlarına Dayanıklı Badem Yetiştiriciliği' projesi bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yatırım Projesi' çerçevesinde 2022 yılı içerisinde uygulanmak üzere kabul edildi. Üreticilerimize bölgeye uyumlu ve yüksek verimli fidanlardan temin ettik. Proje çerçevesinde alımı yapılan fidanların yüzde 75'i Bakanlık bütçesinden, yüzde 25'i çiftçi katkısı olarak sağlandı" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca ise üreticilere her zaman destek olduklarına dikkat çekerek, "İlimiz tarımının geliştirilmesi için birçok projelerle üreticilerimize destek veriyoruz. Bugün Akçadağ ilçemizde 4 üreticimize yaklaşık 20 dekar alanda dikilmek üzere 540 adet sertifikalı badem (Ferragnes ve Ferraduel çeşitleri) fidanını teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.