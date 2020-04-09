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Akçadağ'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Küçükkürne Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Küçükkürne Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.


Akçadağ Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 7 Nisan'da ilçeye bağlı Küçükkürne Mahallesi'ni karantinaya aldı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.Mahallede yaşayan 170 kişinin acil ve temel ihtiyaçları jandarma ekipleri karşılanıyor, ekipler ayrıca vatandaşlara sık sık evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.


Yaklaşık 67 hanenin bulunduğu mahalle sessizliğe bürünürken, bölge halkının evlerinden çıkmadığı öğrenildi.

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