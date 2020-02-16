Akçadağ'da CHP'in Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları belli oldu

Kongre sürecinin tamamlandığı CHP Akçadağ'da partinin Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da belirlendi.

Akçadağ'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilçe kongresinde Ali Aslan yeniden başkan seçilirken, partinin Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da belirlendi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Akçadağ ilçe Başkanı Ali Aslan," Partimizin yetkili organları ile yaptığımız istişarelerin ardından,Kadın Kolları Başkanlığına Şehriban Vural,Gençlik Kolları Başkanlığına ise Yalçın Solak getirilmiştir. Her iki arkadaşımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum, inşallah birlikte partimize ve ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağız" diye konuştu.