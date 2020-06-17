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Akçadağ'da Covid-19 denetimi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında esnaflar haftada iki kez denetleniyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında esnaflar haftada iki kez denetleniyor.


İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü'nün restoran, lokanta, kafeterya gibi işyerleri ile konaklama tesisinin denetlenmesi kapsamında, Akçadağ Kaymakamlığı içede lokanta, berber, market, fırın, çay ocakları ve konaklama tesisleri haftada en az 2 kez olmak üzere yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetlenmesi yapılıyor.


Denetlemede görev yapanlar, ayrıca vatandaşlara, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuyorlar.

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