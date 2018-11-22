Akçadağ'da değişim ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Akçadağ Belediyesi, alt yapısının tamamlandığı ilçe genelinde Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt serme işlemlerinin yapıldığı mahallelerde ve bölgelerde kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Akçadağ Belediyesi olarak asfaltlanan bölgelerde kaldırım ve kilit taşı uygulamalarının devam ettiğini belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “ Akçadağ ilçemizde alt yapı olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların tamamlanması sonrasında asfaltlama işlemlerine başlandı. Tabi alt yapı ilçemizde bir sorundu ancak şuanda belirtmek isterim ki altyapı anlamında ilçe merkezimizde geleceğe dönük çalışmalar oldu. Bununla birlikle vatandaşlarımıza daha önceden de dile getirdiğimiz Doğal gaz çalışmaları da alt yapı ile gerçekleştirildi ve şuanda Akçadağ ilçemizde doğal gaz hattının geçtiği noktalarda vatandaşlarımız abonelik işlemlerini gerçekleştirdi ve kullanıma başladı. Bizlerde belediye olarak kaldırım ve kilit taşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok mahallemizde kaldırım ve kilit taşı çalışmalarımızı tamamladık. Bunun yanı sıra halen çalışmaların devam ettiği yerler bulunmakta. Bizler Akçadağ'ın bütün cadde, sokak ve mahallelerini standartlara uygun hale getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Akçadağ halkının yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Başkan Kazgan, "Akçadağ'da vatandaşlarımız yaptığımız çalışmalardan memnun olduklarını dile getiriyor. Buda bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Bu anlamda Akçadağ Belediyesi olarak söz verdiğimiz şekilde Gönülden Çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine vatandaşlarımızın memnun kalacağı çalışmaları yaparak, ilçemizin cadde, sokak ve mahallelerini değiştirmeye ve devam edeceğiz” diye konuştu.