İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akçadağ'da depremzede çocuklar için etkinlik

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ilçe belediyesi tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ilçe belediyesi tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.


Akçadağ'da Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.


İlçe belediyesi tarafından Başpınar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen illüzyon gösterilerinin yanı sıra bubble show, yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.


İki gün süren etkinliklerde çocukların güzel vakit geçirdiğini kaydeden aileler ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.