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Akçadağ'da eğitimin sorunları masaya yatırıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemin genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıya, Kaymakam Hulusi Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı. Öğrencilerin başarı durumları, yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetler, tespit edilen sorunlar ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında alınabilecek önlemler görüşüldü. Kaymakam Hulusi Teke, toplantıyı değerlendirmeyle ilgili yaptığı konuşmada, okul çevresinde güvenliğin sağlanması konusunun önemli olduğunu dile getirerek, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.


Eğitim öğretim yılı birinci dönem sonunu değerlendiren eğitimciler ise, önerilerini dile getirdiler.

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