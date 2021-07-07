Akçadağ'da 'El Emeği Göz Nuru' sergisine yoğun ilgi

Akçadağ Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen yıl sonu 'El Emeği Göz Nuru' sergisi yoğun ilgi gördü.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılının tamamlanması ile birlikte Akçadağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye, Akçadağ İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Akçadağ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, Akçadağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş ile çok sayıda davetli ile kursiyer katıldı.

Açılışta konuşan Akçadağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş, kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisinin 3 gün açık kalacağını belirterek, Tüm vatandaşlarımız bu süre zarfında sergimizi gezebilecekler” dedi.

Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ise Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından sergilenen ürünler için büyük bir özveri ve emek harcandığından bahsederek, “Serginin hayırlı olması diliyorum. Pandemi koşullarına rağmen Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin önemli çalışmalar gerçekleştirdiler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılan yıl sonu sergisinde yöresel halk oyunları ve spor gösterisi de sunuldu. Program sonunda ise konuklara Akçadağ pilavı ikram edildi.