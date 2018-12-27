Akçadağ'da geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

Akçadağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dağıtımı gerçekleştirilen Geri Dönüşüm Kutuları resmi kurum ve okullara teslim edildi. 2017 yılında projesi tamamlanan ve 2018 yılında proje kapsamında hayata geçirilen ‘ Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması' projesi kapsamında Akçadağ Belediyesi, resmi kurum, kuruluşlar ve okullara 350 Geri Dönüşüm Kutusu, 54 tane 3'lü metal sepet ve 35 geri dönüşüm sepeti dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Akçadağ Belediyesi tarafından mahallelere 5 Geri Dönüşüm Evi'de yerleştirildi.

Akçadağ Belediyesi Proje Ekibi tarafından hazırlanan Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programında Türkiye genelinde projesi kabul edilen 5 İlçe Belediyesinden biri olduklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kazgan, “ Akçadağ'da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması projesiyle kapsamında kabul gören projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Geri Dönüşüm Kutuları ve Geri Dönüşüm Evlerini ilçemizde resmi kurum, kuruluş ve okullara teslim ettik. Daha önce proje kapsamında Geri Dönüşüm konusunda bilgilendirme çalışmalarımızda oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Temizlik İşleri Müdürümüz Gökhan Arslan'ın koordinesinde Geri Dönüşüm anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şuan için Akçadağ İlçe Merkezinde ve mahallelerde hemen hemen her noktaya resmi kurumlara ve okullara Geri Dönüşüm Kutuları dağıtımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemlerde de bu konuda çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Akçadağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Gökhan Arslan'da Geri Dönüşüm Kutularının dağıtımlarını düzenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve bunun yanı sıra yine resmi kurum, kuruluş ve okullara 120 Atık Pil Toplama kutularını da dağıttıklarını belirtti.