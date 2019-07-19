Akçadağ'da kanalizasyon tepkisi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tamamlanmayan kanalizasyon çalışmalarına mahalle sakinlerinde tepki.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce ilçeye bağlı Ören Mahallesi Hisardere mevkisinde başlatılan kanalizasyon hattında çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Çalışmaların yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, 'Hisardere mevkisinde 2 hafta önce başlatılan kanalizasyon çalışmaları henüz tamamlanmış değil.Açık olan hatta kanalizasyon suyu akıyor. Malum yaz aylarındayız,vatandaşlar en ufak bir esintiyle gelen kanalizasyon kokusundan rahatsız oluyor.Mahalle sakinleri durumu defaatle (MASKİ) Genel Müdürlüğü yetkililerine iletmiş ama henüz gelen giden olmadı.Çalışmanın en kısa sürede tamamlanmasını umut ediyoruz"diye konuştu