Akçadağ'da karla mücadele sürüyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kar yağışının ardından temizleme çalışmaları sürüyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ilçede kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yağışlar başlamadan önce gerekli tedbir çalışmalarının yapıldığını belirterek, yağışın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kazgan, "Kar yağışı bizler için önemli. Bereketin simgesi olan kar yağışı ile birlikte vatandaşlarımız açısında yağış sonrasında oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak yağışlar başlamadan önce ne gibi tedbirler alacağımızı birimlerimiz ile istişare ederek hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu anlamda yaptığımız hazırlıklar sonrasında yağış ile birlikte ekiplerimiz sahada aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmekte. Kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımızı ilçe merkezimizde ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelerde yapıyoruz. Ayrıca kaldırımlarda da kar küremeyi yine hemşerilerimizin rahatlıkla yürümeleri ve günlük işlerini yapmaları için yapıyoruz” dedi.

Akçadağ'da imkanlar dahilinde vatandaşların kış aylarında daha rahat koşullarda ihtiyaçlarını karşılamaları için çalıştıklarını anlatan Başkan Kazgan, “ Belediye olarak, ilçemizde ikamet eden vatandaşların daha rahat koşullarda günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışıyoruz. Bilindiği gibi ilçemizde şuanda Doğalgaz kullanımı başladı. Bu anlamda soğuk kış aylarında evlerinde rahatlıkla hemşerilerimiz biten noktalarda aboneliklerini yaptıranlar doğalgazı kullanmakta. Buda ilçemiz için önemli bir hizmet. Her anlamda yaşam standartlarının yükseldiği bir Akçadağ için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.