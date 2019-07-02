Akçadağ'da kenevir operasyonu

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 600 kök kenevir bitkisi ile 1 adet makineli tabanca bulundu.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.