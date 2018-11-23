Akçadağ'da ‘Millet Bahçesi' çalışmaları başladı

Akçadağ Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çarşıyı, Millet Bahçesine dönüştürüyor.

Akçadağ İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çarşı, Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Millet Bahçesi'ne dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Akçadağ'da bulunan ve ilçe merkezinin uğrak yerlerinden biri olan çarşıda, Akçadağ Belediyesi tarafından yapılacak yenileme çalışmalarıyla birlikte çarşı daha kapsamlı hale getiriliyor.

“Millet bahçesi cazibe merkezi olacak “

Millet Bahçesi projesiyle Akçadağ'a önemli bir cazibe merkezi kazandıracaklarını belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “ Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Akçadağ'da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışmakta. Millet Bahçesi projemizi de yine bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılan bu projeyi, ilçemizde gerçekleştirecek olmak bizleri memnun etmekte. Millet Bahçesi, vatandaşlarımızın hem alışveriş yapacakları hem de dinlenerek sohbet edecekleri bir alan olacak. En kısa zamanda Akçadağ ve Malatya halkının hizmetine Millet Bahçesi'ni sunacağız” şeklinde konuştu.

“Millet Bahçesi'nin maliyeti 612 bin lira “

Akçadağ Belediyesi tarafından projede her detayın düşünüldüğünü ifade eden Kazgan, "Akçadağ İlçe merkezimizde bulunan ve hem Akçadağ'da yaşayan hem de Akçadağ merkeze gelen vatandaşlarımızın uğrak mekânı haline gelen çarşıda, önemli düzenlemeler yaparak çarşımızı Millet Bahçesine dönüştürüyoruz. Önemli projelerimizden biri olan ‘Millet Bahçesi' projemizin maliyeti 612 bin lira. Projemizde; 25 adet dükkânın cephelerinin traverten taşı ve kırmızı kaplama tuğlası ile birlikte değiştiriyoruz. Ayrıca çift yönlü dükkân sıralarının arasındaki, üzeri açık olan çarşı alanımızı yağışlı alanlardan korumak için bir bölümünün üstünü kapatacağız. Çarşımıza kimliğini veren sarmaşık bitkilerinin daha düzenli bir görüntü oluşturması için demir ızgara uygulaması gerçekleştiriyoruz. Çarşıda yapacağımız çalışmada ağaç dokusunu koruyarak vatandaşlarımızın dinlenmelerini sağlamak amacıyla traverten ve ahşap oturma alanları da oluşturuyoruz. Millet Bahçesi'nin meydana bakan kısmında ise çift kurnalı blok traverten taşından çeşmede yapımını da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.