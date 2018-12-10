Akçadağ'da Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor

Akçadağ Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çarşıyı, Millet Bahçesine dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor.

Akçadağ ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çarşı, Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Millet Bahçesi'ne dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Akçadağ'da bulunan ve ilçe merkezinin uğrak yerlerinden biri olan çarşıda, Akçadağ Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte çarşı daha kapsamlı hale getiriliyor. Yüklenici firma tarafından çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğü alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, çarşıda bulunan esnaflarla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Çarşı içerisinin yapılan projeyle birlikte daha ferah ve kullanışlı bir alana kavuşturulacağını belirten Başkan Kazgan, "Merkezde bulunan çarşımızda yaptığımız düzenleme çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Millet Bahçesi olarak hizmete sunacağımız alanda önemli değişiklikler gerçekleştiriyoruz. Bu alanı Akçadağlı hemşehrilerimizin ve Akçadağ'a gelen misafirlerimizin hizmetine en kısa sürede sunacağız. Yapılan çalışma ile bir projemizi daha gerçekleştirmiş olacağız. Göreve geldiğimiz günden bugüne baktığımızda şuana kadar Akçadağ'ı daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde Millet Bahçesi olarak hizmete sunacağımız alandaki çalışmalarımız da tamamlanacak. Şimdiden Akçadağımıza bu alanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çarşı esnafı ise alanın Millet Bahçesine dönüştürülmesinden dolayı memnuniyetini Başkan Kazgan'a ileterek, yaptıkları çalışmalardan dolayı Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a teşekkür etti.