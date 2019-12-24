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Akçadağ'da Mütevelli heyetinde yer alacak muhtarlar belirlendi

Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinde yer alacak mahalle muhtarları yapılan seçimle belirlendi.


Akçadağ Öğretmenevinde gerçekleştirilen seçimlerde 3 aday yarıştı. 77 mahalle muhtarın oy kullandığı seçimlerde adaylardan Sakalıuzun Mahalle Muhtarı İhsan Turan 43, Dedeköy Mahalle Muhtarı Mustafa Çubuk 36, Doğanlar Mahalle Muhtarı Bektaş Aslan 34 oy aldı.


Bu sonuçların ardından Mahalle Muhtarları İhsan Turan ve Dedeköy Mahalle Muhtarı Mustafa Çubuk 01 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Akçadağ SYDV'nda görev yapmaya hak kazandı.

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