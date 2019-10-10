Akçadağ'da okullar pırıl pırıl

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde faaliyet gösteren Şehit Alper Güde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yenilenme çalışmaları tamamlandı.

Akçadağ ilçesi'nde faaliyet gösteren Şehit Alper Güde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bir süre önce başlatılan yenilenme çalışmaları kapsamındaki çalışmalar tamamlandı.Boyama çalışmalarının yanı sıra okula yeni bir kütüphane kazandırılırken koridorlarda unutulmayarak eğitimle ilgili görsel temalarla süslendi.

Şehit Alper Güde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yenilenme çalışmaları sonrasında okul yepyeni bir görüntüye kavuşurken yapılan çalışmalar için öğrenci velileri okul müdürü Nurettin Özdoğan'a teşekkür etti.