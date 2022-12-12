Akçadağ'da polis dolandırıcılara karşı uyardı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.

Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ilçe girişi yol uygulama kontrol noktasında araç sürücüleri ile yolculara dağıttıkları broşürlerle hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme bulundu. Ekipler, yaptıkları bilgilendirmede, vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığı anlatıldı.

Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını bildirdi.