Akçadağ'da ‘Sağlıklı Büyüyorum' projesi başladı

Akçadağ Belediyesi tarafından ‘Sağlıklı Büyüyorum' projesi ilçe genelinde bulunan 12 ortaokul ile birlikte yapılan çalışmayla başladı.

Akçadağ Belediyesi tarafından başlatılan projede 12 ortaokulun 6. sınıf öğrencilerinden belirlenen 3'er öğrenciye Akçadağ Belediyesi Toplantı Salonunda çeşitli eğitimler verildi. Proje kapsamında projenin paydaşlarıyla birlikte Ağız Diş Sağlığı, Hijyen, Sağlıklı Beslenme, Spor, Çevre ve Geri Dönüşüm konularında eğitimler verildi.

Projenin Koordinatörlüğünü yapan Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, projeye Akçadağ ilçesinde bulunan okulların tamamının yılı içerisinde katacaklarını belirterek, “Akçadağ Belediyesi olarak dönemler içerisinde ilçemizde bulunan okullar ile birlikte çocuklarımıza bazı projeler gerçekleştirerek kendilerini bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yeni başlattığımız ‘Sağlıklı Büyüyorum' projemizde de 12 ortaokulu dahil ettik. 12 ortaokulda belirlenen 6. sınıf öğrencilerden 3'er öğrenciye toplamda 36 öğrenciye eğitimler verdik. Verilen eğitimler sonucunda öğrencilerimize katılım belgelerini de takdim ettik. Ağız Diş Sağlığı, Hijyen, Sağlıklı Beslenme, Spor, Çevre ve Geri Dönüş konusunda verilen eğitimler sonrasında öğrencilerimizde kendi okullarında Sağlıklı Büyüyorum projemizin elçileri olarak okullarında aldıkları eğitimleri arkadaşlarına anlatacaklar. Proje kapsamında öğrencilerimizi aldıkları eğitimler sonucunda yarışmaya da tabii tutacağız. Üç aşamalı yapacağımız yarışma sonrasında dördüncü aşaması final yarışmasıyla projemizi amacına ulaştırmış olacağız. Projemizde bizlere destek veren paydaşlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitmenlerimize de teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de inşallah projemizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Akçadağ Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen projeye Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇEVKO ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de katkı sundu.