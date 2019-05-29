Akçadağ'da ‘Sağlıklı Büyüyorum' Projesi final yarışması yapıldı

Akçadağ Belediyesi tarafından ‘Sağlıklı Büyüyorum' Projesi ilçe genelinde bulunan 12 ortaokul ile birlikte yürütülen çalışma sonrasında Malatya Park AVM'de yapılan final yarışmasıyla sona erdi.

Akçadağ Belediyesi tarafından başlatılan projede 12 ortaokulun 6. sınıf öğrencilerinden belirlenen 3'er öğrenciye Akçadağ Belediyesi Toplantı Salonunda çeşitli eğitimler verildi. Proje kapsamında projenin paydaşlarıyla birlikte Ağız Diş Sağlığı, Hijyen, Sağlıklı Beslenme, Spor, Çevre ve Geri Dönüşüm konularında verilen eğitimler sonrasında 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde yapılan yarışmalar sonrasında birinci olan okullar final yarışmasında Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yarıştı. Yoğun katılımın gerçekleştirildiği yarışmada Akçadağ Belediyesi tarafından açılan yöresel stant ve fotoğraf sergisi de ilgi gördü.

Sağlıklı Büyüyorum yarışmasında finale kalan Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Fatih Fazıl Taşkın, Kozluca ve Levent Ortaokulları finalde 10'ar sorudan oluşan soruları cevaplandırarak kıyasıya yarıştı. 9 soru sonrasında Kozluca ve Levent Ortaokulunun eşitlikle girdiği son soruyu doğru cevaplandıran Levent Ortaokulu ‘Sağlıklı Büyüyorum' projesinin yarışmalarını birincilikle tamamlayarak bisiklet ödülünün sahibi oldular. Projede Kozluca Ortaokulu ikinci, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Fatih Fazıl Taşkın ise üçüncü oldu.

Yarışma öncesinde katılan okullara ve finalde yarışacak olan öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “ Bugün burada finalini gerçekleştireceğimiz yarışmamızda finale kalan öğrencilerimizi ve okullarımızı tebrik ediyorum. ‘ Sağlıklı Büyüyorum' projesiyle birlikte hayatımızın her alanda ihtiyaç duyacağımız sağlıkla ilgili bilgileri siz öğrencilerimize yapılan proje kapsamında eğitimcilerimiz aktardı. Aynı zamanda hayatımızda hep eğitimin öneminde bahsediyoruz ve bunu da sürekli vurguluyoruz. İşte bizde sağlık ve eğitimi bir araya getirdik ve böyle güzel bir projeyi ortaya çıkardık. Bu projenin başlatılmasında ve yürütülmesinde emeği geçen başta Akçadağ Belediye Başkan Yardımcımız Eyüp Işık'a teşekkür ediyorum. Ayrıca projeye emek veren bizlerle birlikte olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde hizmet bu tür projeleri ortaya çıkarmak ve sosyal anlamda da topluma faydalı olmakla da ortaya çıkar. Bizde Akçadağ Belediyesi olarak bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de bu tür projeleri başlatmaya ve yürütmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Program'da finale kalan üç okulun öğretmen ve velilerinin yanı sıra, ‘Sağlıklı Büyüyorum ‘ projesinde eğitimler veren Akçadağ Toplum Sağlığı Merkezi'nden Ağız ve Diş Sağlığı eğitimlerini veren Sümeyye Yılmaz Çelik, Kişisel Bakım ve Temizlik eğitimlerini veren Rabia Kızıl, Beslenme eğitimlerini veren Murat Çelik katıldı. Eğitimlerde Çocuk ve Spor eğitimlerini veren İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden eğitimci Yurdagül Perk'te juri üyesi olarak hazır bulundu.

Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen final yarışmasına Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Işık ve Mustafa Menge, Daire Amirleri, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Akçadağ Belediye Başkanın Ali Kazgan, proje kapsamında eğitimler veren projenin paydaşlarına plaket verdi.