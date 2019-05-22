Akçadağ'da ‘Sağlıklı Büyüyorum' Projesinin yarışmaları başladı

Akçadağ Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sağlıklı Büyüyorum' projesinin yarışmaları başladı.

Akçadağ Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçe genelinde bulunan 12 ortaokul ile birlikte yürütülen ‘Sağlıklı Büyüyorum' projesinin eğitimleri sonrasında yarışmaları başladı.

12 ortaokuldan eğitime katılan 3'er öğrenciye proje kapsamında verilen eğitimler sonrasında yarışmanın ilki gerçekleştirildi. Yarışmanın ilk gününde proje kapsamında eğitim alan Esenbey Ortaokulu, Kozluca Ortaokulu, Şehit Yarbay Songül Yakut Ortaokulu ve Şehit Hava Pilot Ali Rıza Sadak Ortaokulu yarıştı. Dört okuldan 3'er öğrencinin yarıştığı yarışmada ilk günü Kozluca Ortaokulu birinci olarak tamamladı ve 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan final yarışmasında yarışmaya hak kazandı.

‘Sağlıklı Büyüyorum' projesi kapsamında yapılan yarışmalar 23 Mayıs Perşembe ve 24 Mayıs Cuma günü de devam edecek. Yarışma sonrasında gruplarında birinci olan okullar Kozluca Ortaokulu ile birlikte 28 Mayıs'ta yapılacak olan final yarışmasında karşı karşıya gelecek. ‘Sağlıklı Büyüyorum' projesinin eğitmeni ve proje koordinatörü Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, yapılan projenin bu sene ile sınırlı olmadığını ve önümüzdeki eğitim yılı içerisinde de sürdürüleceğini belirtti. Başkan Yardımcısı Işık, "Öncelikle projemize katılan okullarımıza teşekkür ediyorum. ‘Sağlıklı Büyüyorum' projesi kapsamında verdiğimiz eğitimler sonrasında öğrencilerimizi birde yarışmaya tabii tutalım dedik. Ancak yaptığımız bu yarışmada bizim için projemize katılan tüm okullarımız şimdiden birinci olmuştur. Toplam öğrencimiz bu eğitimleri aldılar ve kendi okullarında da verdiğimiz eğitimleri arkadaşlarına aktararak projemizin elçileri oldular. Biz ‘Sağlıklı Büyüyorum' projemizi önümüzdeki dönemki eğitim ve öğretim döneminde de devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda projede bizlerle birlikte olan paydaşlarımızdan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü projemize desteklerini sürdüreceklerini belirttiler. Ben şimdiden yarışmaya katılan tüm okullarımıza öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz bu eğitimler ve yarışmalar sonrasında öğrencilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve çevrelerine de bunları anlatmalarını sağlamak. İnşallah projemizle birlikte hedefimize ulaşırız ki ben şuanda okullarımızda projemizi başlattığımız andan itibaren hedefimize ulaştığımızı görüyorum” diye konuştu.