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Akçadağ'da sigara izmariti yangın çıkardı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde (Karanlıkdere) meydana geldi. İddiaya göre, Malatya- Kayseri karayolunu kullanan bir araçtan söndürülmeden sigara atıldı. Yanan sigara kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler yükselince yangın geniş bir alana yayıldı. Mahalleli durumu hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.


Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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