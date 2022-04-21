Akçadağ'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde pompalı tüfekle karnından vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, 20.20 sularında ilçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (35) ile H.Ş. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.Ş. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan A.D. yaralandı. Yaralı şahıs önce Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi H.Ş. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.