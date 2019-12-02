Akçadağ'da tarım toplantısı yapıldı

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde, "Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar, Tarımsal Desteklemeler ile Yerel Bazdaki Tarımsal Sorunların Çözümü" konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Sultansuyu, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, TİGEM İşletme Müdürü Tahsin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, STK Başkanları, muhtarlar, teknik elemanlar ve üreticiler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit yaptı. Macit, meyve üretiminin ilçe ekonomisinde büyük bir yere sahip olduğunu ve Kuru Kayısı üretiminin yaklaşık beşte birinin Akçadağ da üretildiğini ifade ederek, bunun yanında engebeli arazilerde yumuşak çekirdekli meyvelerden Armut üretiminde özellikle ilçede yoğun olarak bulunan Hoca Hamza Armut çeşidinde yaşanabilecek hasatlık ve zararlılar ile ilgili çiftçilerin neler yapması gerektiği anlatmak için toplandıklarını aktardı. Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde çıkabilecek hastalık ve zararlılar ile mücadele yönteminin nasıl olması gerektiği gibi konular ile Bakanlığımızın Tarımsal Desteklemeleri konularında bilgilendirme yapacaklarını dile getiren Macit, ayrıca toplantı sonrasında alınacak soru ve talepler doğrultusunda sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılacağını bildirdi. Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ise, yapmış olduğu konuşmasında, ilçede tarım sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, ilçe ekonomisinin lokomotifinin ilk vagonunun tarım olduğunu Tarım potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Tarımın yanında hayvancılığında yapılması gerektiğine değinen Teke, tarımsal destekler ile tek bir ürün çeşidine bağlı kalmadan farklı ürün çeşitlerinin de geliştirilmesi gerektiğini ve yumuşak çekirdekli meyvelerinde Akçadağ için önemli olduğunu belirtti.

Konu sorumlusu teknik personellerin bilgilendirme sunumlarının ardından çiftçilerin soruları cevaplandırıldıktan sonra üreticilerin talepleri alındı.