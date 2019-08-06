Akçadağ'da taziye yemeği uygulaması kaldırıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yıllardır sürdürülen ‘taziye yemeği' uygulamasının kaldırılması için ilk adım atıldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, ilçede ciddi bir mağduriyete neden olan uygulamaya son verilmesi için yemekli taziye organizasyonlara katılmama kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Kazgan," Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımızın acısı ve sevincini paylaşmak adına il dışında olduğum günler hariç bugüne kadar düğün ve mevlitlere katılmaya çalıştım.

Ancak taziye ve mevlit yerlerinde dikkatlice yaptığım gözlemlerde bazı olumsuzlukların alışkanlık haline geldiğini gördüm.Bunlardan biri; mevlit yerlerinde Kuran ve mevlidin yeterince okunmadan geçiştirilmesidir. Bir an önce yemek yeyip ayrılmak isteyen insanların isteklerine uyularak yapılan bu uygulama maalesef giderek yaygınlaşmaktadır.

Bunun sonucunda mevlit yerlerinin çoğunda Kuran ve mevlit çok kısa okunmakta yani adeta okunmuş gibi yapılmaktadır.

İkincisi ise; bir dayanışma örneği olan komşular ve aile yakınları tarafından taziye yemeğinin karşılanması uygulaması yerine taziye yemeğinin tamamen cenaze sahibinin üzerine yıkılması ve çok abartılmasıdır.

Bu nedenle ve bundan böyle taziyelerde yemeksiz bölümlere katılım sağlamaya çalışacağım."dedi

Kazgan'ın yemekli taziye organizasyonlara katılmama kararını desteklediklerini belirten Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ise; " Türk aile kültürü ve geleneklerimizde yeri olmayan ayrıca inanç sistemimizde de yer almayan tamamen bir hurafe olan gelinen nokta itibariyle de vatandaşlarımızda çok ciddi mağduriyetler yaratan uygulamanın kaldırılması ilçemiz halkı lehine olacaktır.Bu kapsamda ilçemiz belediye başkanı Ali Kazgan beyin almış olduğu bu kararı sonuna kadar destekliyor,uygulamanın ilçemiz geneline yayılması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."diye konuştu