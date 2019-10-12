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Akçadağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, ilçe merkezi girişi Hükümet Caddesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan Hamdi K. idaresindeki 44 AAZ 718 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki levhaya çarptı.


Kaza da araçta yolcu olarak bulunan Ahmet K. hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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