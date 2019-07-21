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Akçadağda yanmayan sokak lambalarına tepki

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde yanmayan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yanmayan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden oldu.


Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz (Ancar) Mahallesi'nde bir hafadır sokak lambalarının yanmadığını belirten mahalle sakinleri duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.


Mahalle yaşayan vatandaşların tamamının kayısı üreticisi olduğunu aktaran mahalle sakinleri bölgede kayısı hasadının yeni yeni başladığını bu nedenle havanın kararmasıyla birlikte günün ilk ışıklarına kadar mahalle sakinlerinin kayısı ile uğraştıklarını yanmayan sokak lambalarının çalışmaları olumsuz etkilediğini durumun TEDAŞ 'a iletilmesine rağmen konuyla ilgili olarak bir çalışma yapılmadığını kaydederek sorunun bir an çözülmesi için yetkililerden yardım istediler.

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