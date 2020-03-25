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Akçadağ'da yaşlıların alışverişi polisten

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde korono virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde korono virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.


Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılıp Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.


Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe merkezinde vatandaşını huzurunu sağlamak amacıyla asayiş, trafik gibi rutin görevlerini yerini getirirken, 'Vefa Sosyal Destek Grubu' doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşların da alışverişlerini yapıyor.


Aktepe Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş 155 polis hattını arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirip, yardım istedi. Bunun üzerine harakete geçen Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü 'Vefa Sosyal Destek Grubu' Vatandaşın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı. Polis ekipleri daha sonra siparişini vatandaşın evine götürüp, teslim etti.

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