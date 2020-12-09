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Akçadağ'dan Akbaş'a tam destek

Kazakistan‘ın Astana kentinde düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası‘na katılacak olan Malatyalı sporcu Hatice Akbaş’a Akçadağ Belediyesi’nden tam destek verdi.

Kazakistan‘ın Astana kentinde düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası‘na katılacak olan Malatyalı sporcu Hatice Akbaş'a Akçadağ Belediyesi'nden tam destek verdi.


Kazakistan‘ın Astana kentinde düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası öncesi'nde Akçadağ'da kurum ziyaretleri gerçekleştiren Akbaş'a, Akçadağ Belediyesi tam destek verirken, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Başkan Kazgan'ın her daim spor ve sporculara destek olduğunu belirterek, Akbaş'a başarılar diledi.


57 kiloda müsabakalara katılacak olan Akbaş, Belediye ziyareti ardından Akçadağ Kaymakamlığı ile ilçede ki bazı kurumları da ziyaret etti.

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