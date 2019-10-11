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Akçadağ'dan Mehmetçiğe tam destek

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde muhtarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı ’Barış Pınarı Harekatı’ tam destek verdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde muhtarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' tam destek verdi.


Mehmetçiğe destek olmak için Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş beraberinde bazı Mahalle Muhtarları ile birlikte Akçadağ ilçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne moral ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Gönültaş, "Devletimizin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve ülkemizi tehdit eden terör unsurlarını kaynağında yok etmek için yapacağı operasyonu sonuna kadar destekliyoruz.Kahraman ordumuza Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere karada, denizde, havada muvaffakiyetler diliyoruz. Onlar bizim yüreğimizden çıkmış en değerli varlıklarımızdır.Hareket kapsamında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar dileriz.Ne Mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

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