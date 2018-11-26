Akçadağ'ın cadde ve sokakları asfaltlandı

İçmesuyu, kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarından sonra tahrip olan yolların tamamını asfaltlayan, bazı caddelerde ise değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ'da çalışmalarını tamamladı.

Akçadağ Belediyesi ile koordineli şekilde yapılan çalışmalarla ilçe merkezinin cadde ve sokakları nezih bir görünüme kavuşturuldu. İlçede bazı cadde ve sokaklarda ise Akçadağ Belediyesi kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Akçadağ'ın çehresi değişti

Büyükşehir Belediyesi, Aktepe, Başpınar ve Doğu Mahallesi ile Kışla, Yeni Hastane, Değirmenler, Şehit Alper Güde, Darende, Şehit Pilot Candaş Kaplan Caddeleri ve Emeksiz, Necati Bey, Ziya Gökalp, Fatih sokakta asfaltlama çalışmaları yaptı.

Akçadağ'da uzun zamandır altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Akçadağlılar, çalışmaların bitmesinden son derece memnun olduklarını söylediler.