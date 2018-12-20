Akçadağ'ın mahalleleri farklı bir kimliğe kavuşuyor

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “ Akçadağ'da yaşayan hemşehrilerimizin modern ve çağdaş bir yaşam sürmeleri için alt yapı üst yapı çalışmalarında büyük yol kat ettik" dedi.

Akçadağ Belediyesi, Akçadağ İlçe Merkezinde ve mahallerinde Sathi Kaplama, Kaldırım ve Kilit Taşı çalışmalarını sürdürüyor.

Akçadağ'ın yaşanılabilirlik düzeyini artırmak için göreve başlandığı günden bu yana 4.5 yıllık bir zaman içerisinde önemli hizmetler sunduklarını ifade eden Başkan Kazgan, “ Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren belirlediğimiz zaman içerisinde Akçadağ'da yaşayan hemşehrilerimizin yaşam standartlarını daha iyi yerlere getirmek için projeler ürettik. Yaptığımız çalışmalarda öncelikle alt yapı sorunu bulunan ilçemizin alt yapı sorununu çözüme kavuşturduk. Uzun süren bir çalışma oldu ancak şuan için bakıldığı zaman Akçadağ'da ilerleyen yıllarda alt yapı sorunu olmayacak. Alt yapı sorununu tamamladıktan sonra hedefimiz olan Doğalgazı halkımızla buluşturma sözümüzü de yerine getirmiş olduk. Bu anlamda geçirdiğimiz süreyi en verimli şekilde çalışarak, vatandaşlarımıza hizmet getirerek değerlendirdik ve değerlendiriyoruz” dedi.

“Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”

Akçadağ'ın mahallerinde yenileme ve değişim çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Kazgan, "Akçadağ İlçe Merkezi'nde ve diğer mahallelerimizde değişim ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz vatandaşlarımıza şuana kadar ne söz vermişsek onu tutmaya gayret ediyoruz. Şuana kadar kimseyi aldatmadan, yapamayacağımız işleri yapacakmışız gibi sözler vermeden çalışmalarımızı gerçekçi ifadelerle sürdürüyoruz. Alt yapı sorununun bittiği noktada üst yapıda da büyük ilerlemeler kaydettik. Mahallelerimizde söz verilen hizmetleri belli bir program dahilinde hızla yerine getiriyoruz. Hiç bir mahallemiz hizmetten geri kalmayacak, ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında çalışıyor. Cadde ve sokaklarımızın sorunlarını planlı ve programlı çalışmalarımızla kalıcı çözümlerle gideriyoruz. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın rahatlığı için yapıyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. Birçok mahallemizde planlama dâhilinde Sathi Kaplama, Kilit Taşı ve Kaldırım çalışmalarını yaptık. Çalışmaların devam ettiği mahallelerimiz var. Bizim bir hedefimiz vardı. Modern ve standartları yüksek bir Akçadağ'da halkımızla birlikte yaşamak. Bu anlamda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.